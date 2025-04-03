В Porsche опровергли планы по началу производства танков
Немецкий автомобильный холдинг Porsche SE не планирует начинать производство танков, о чем ранее сообщали СМИ. Об этом рассказал «РИА Новости» представитель компании Кристоф Цемелка.
«Заявление о том, что "Porsche SE снова будет производить танки", я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», – сообщил Цемелка.
2 апреля немецкое издание Europäische Sicherheit & Technik написало, что Porsche SE рассматривает возможность возвращения в оружейный бизнес на фоне убытков в размере около 20 млрд евро за 2024 г. После этого в ряде СМИ появились сообщения о якобы имеющихся у компании планах возобновить производство танков – у компании был такой опыт в годы Второй мировой войны.
В марте генеральный директор автоконцерна Volkswagen (контролируется холдингом Porsche SE) Оливер Блюм заявил, что внимательно изучает, какие потребности существуют в оборонной промышленности, например, в военной технике, и не исключил возможность ее выпуска на заводах компании. Речь может идти о предприятиях в Оснабрюке и Дрездене. Блюм тогда отметил, что пока конкретных планов относительно подобного варианта использования заводов Volkswagen в этих городах нет.