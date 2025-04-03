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В Porsche опровергли планы по началу производства танков

Ведомости

Немецкий автомобильный холдинг Porsche SE не планирует начинать производство танков, о чем ранее сообщали СМИ. Об этом рассказал «РИА Новости» представитель компании Кристоф Цемелка.

«Заявление о том, что "Porsche SE снова будет производить танки", я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», – сообщил Цемелка.

2 апреля немецкое издание Europäische Sicherheit & Technik написало, что Porsche SE рассматривает возможность возвращения в оружейный бизнес на фоне убытков в размере около 20 млрд евро за 2024 г. После этого в ряде СМИ появились сообщения о якобы имеющихся у компании планах возобновить производство танков – у компании был такой опыт в годы Второй мировой войны.

В марте генеральный директор автоконцерна Volkswagen (контролируется холдингом Porsche SE) Оливер Блюм заявил, что внимательно изучает, какие потребности существуют в оборонной промышленности, например, в военной технике, и не исключил возможность ее выпуска на заводах компании. Речь может идти о предприятиях в Оснабрюке и Дрездене. Блюм тогда отметил, что пока конкретных планов относительно подобного варианта использования заводов Volkswagen в этих городах нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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