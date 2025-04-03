В Porsche опровергли планы по началу производства танков

В марте генеральный директор автоконцерна Volkswagen (контролируется холдингом Porsche SE) Оливер Блюм заявил, что внимательно изучает, какие потребности существуют в оборонной промышленности, например, в военной технике, и не исключил возможность ее выпуска на заводах компании. Речь может идти о предприятиях в Оснабрюке и Дрездене. Блюм тогда отметил, что пока конкретных планов относительно подобного варианта использования заводов Volkswagen в этих городах нет.