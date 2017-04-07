«Открытию» разрешили купить алмазное месторождение «Лукойла»

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила ходатайство «Открытие промышленных инвестиций» (входит в «Открытие холдинг») о приобретении 100% «Архангельскгеолдобычи» (принадлежит «Лукойлу») за более, чем $1 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя ФАС Андрея Цыганова.

В декабре 2016 г. компании подписали соглашение о том, что «Открытие» купит 100% «Архангельскгеолдобычи» (АГД) за $1,45 млрд. АГД разрабатывает месторождение алмазов им. В.П. Гриба. Общие запасы алмазов трубки — 98,5 млн каратов.

«Сделка по продаже данного непрофильного для компании актива позволяет эффективно монетизировать значительную акционерную стоимость, созданную нами за последние пять лет», — говорил Александр Матыцын, занимавший тогда пост старшего вице-президента «Лукойла» по финансам. Средства от продажи «Лукойл» направит на сокращение долга, говорил вице-президент компании Леонид Федун.

«Открытие холдинг» рассматривает покупку АГД как стратегическую инвестицию и намерена дальше развивать месторождение, говорил представитель холдинга.

Сделка с «Открытие холдингом» началась сразу после того, как Верховный суд США после 15 лет разбирательств отклонил в середине ноября 2016 г. иск канадской Archangel Diamond Corporation (ADC) к «Лукойлу» на $4,8 млрд. Это ущерб, который, по мнению ADC, возник из-за неоформления на нее лицензии на Верхотинское алмазное месторождение в Архангельской области. В 1996 г. здесь была открыта алмазная трубка им. Гриба, извлекаемые запасы месторождения оцениваются в $11 млрд. После акционирования и смены ряда собственников крупнейшим акционером АГД стал «Лукойл». Канадцы пошли в суд, требуя передать лицензию «Алмазному берегу».