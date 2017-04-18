Ректор Горного университета увеличил долю в «Фосагро»

По данным Forbes, в 2014 г. Литвиненко стал самым богатым ректором России с доходом 80,4 млрд руб.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко приобрел у члена совета директоров «Фосагро» Игоря Антошина 4,81% акций компании, увеличив свою долю до 19,35%, сообщила компания. Во вторник 4,81% акций «Фосагро» на Лондонской бирже стоили $262 млн.

Доля Антошина снизилась до 7,07%, включая 1,92%, переданных им по сделке РЕПО. Все действия по переходу прав собственности завершены, отмечается в сообщении. В результате сделки доля акций компании, находящихся в свободном обращении не изменилась и составляет 25,1%, говорится в сообщении «Фосагро».

Антошин уже второй раз с начала года снижает свою долю в «Фосагро». В начале февраля компания провела в рамках SPO продала на Московской бирже 4,5% акций на сумму около 15 млрд руб. Акции продавала Adorabella Limited, бенефициаром которой является основной акционер «Фосагро» семья Гурьевых). На вырученные деньги Гурьевы тут же купили 2,7% акций «Фосагро» у Антошина.

Игорь Антошин в 2002 г., вскоре после создания «Фосагро», был назначен гендиректором компании и занимал эту должность в 2002-2005 гг. и 2006-2009 гг. В совете директоров «Фосагро» он работал в 2002-2004 гг. и с 2006 г. по настоящее время.

Литвиненко ранее возглавлял совет директоров «Фосагро», а акционером компании стал, т. к. в 1990-е гг. участвовал в ваучерной приватизации «Апатита», позже вошедшего в «Фосагро». В конце 1990-х Литвиненко разрабатывал стратегию развития находившегося на грани банкротства «Апатита», цитирует его слова Forbes. Именно он рекомендовал акционерам «Фосагро» включить в холдинг «Череповецкий азот», за что и получил долю в компании.

По данным Forbes, в 2014 г. Литвиненко стал самым богатым ректором России с доходом 80,4 млрд руб. По итогам 2016 г. издание оценивало его состояние в $450 млн. По состоянию на вторник принадлежащие ему 19,35% акций «Фосагро» на Лондонской бирже стоили $1,06 млрд.