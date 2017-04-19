ФАС хочет пересмотреть методику определения предельной цены на жизненно важные лекарства

Жизненно важные лекарства в России должны быть дешевле, чем в других странах, считает Федеральная антимонопольная служба

Перечень референтных стран, на которые ориентируются иностранные производители жизненно важных лекарств при регистрации цены на них в России, должен быть пересмотрен. Страны с наиболее высокими ценами нужно заменить на страны с наиболее низкими. Такие предложения содержатся в проекте доклада о состоянии конкуренции в России за 2016 г., подготовленном Федеральной антимонопольной службой (ФАС).