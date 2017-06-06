Производитель холодильников Beko планирует удвоить долю на российском рынке

Для этого он возвращает в Россию технику под знаменитым с советских времен брендом Grundig

Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Grundig возвращается в Россию через Турцию

У производителя бытовой техники Beko и Grundig большие планы на Россию Максим Стулов / Ведомости

Турецкая Arcelik A.S., владелец бренда бытовой техники Beko, хочет удвоить долю на российском рынке крупной бытовой техники с нынешних 5% в натуральном выражении, рассказал «Ведомостям» региональный директор «Беко Россия» Орхан Саймон. «Новая цель – достичь 10% к концу 2021 г., не теряя доходности», – отметил он.

В России турецкая компания занимает шестое место среди крупнейших производителей бытовой техники – Whirlpool, LG, BSH и др., согласно Euromonitor International (см. график). «Беко Россия», по словам ее представителя, в своих расчетах использует данные GfK.

Планы удвоить присутствие на российском рынке есть и у «БСХ бытовая техника» (российская «дочка» германской BSH), но в более отдаленной перспективе – до 2025 г. по сравнению с 2015 г., рассказывал ранее «Ведомостям» гендиректор BSH в России Бюлент Айяр. «Мы закладываемся на органический рост, но, если мы увидим возможности [для M&A], мы будем рассматривать их», – добавлял он. Все планы сохраняются, подтвердила представитель BSH в России Алия Клинг.

В перспективе «Беко Россия» намерена вывести на российский рынок более дорогой бренд Grundig. Скорее всего, это произойдет в 2019 г., после того как основной бренд «Beko достигнет определенного уровня продаж и узнаваемости», отметил Саймон. Новая торговая марка, по его словам, нужна, чтобы получить долю рынка более дорогой крупной бытовой техники.

Grundig – немецкий производитель техники и электроники, выпускавший с середины прошлого века сначала одноименные радиоприемники, а затем телевизоры. С 2007 г. принадлежит Arcelik, которая теперь под брендом Grundig производит холодильники, бытовую технику для кухни, стиральные машины и др.

Arcelik начала активно развивать Grundig последние несколько лет, напоминает Антон Гуськов из РАТЭК. В России потребитель начал забывать о Grundig, рассуждает он, хотя торговая марка не новая и можно рассчитывать на старую память и ассоциации с немецким качеством.

Желание выводить новые бренды крупной бытовой техники у производителей есть, добавляет представитель крупнейшего российского продавца техники и электроники в России – «М.видео» Валерия Андреева, «но потенциально высокие риски на еще нестабильном рынке существенно ограничивают количество потенциальных желающих». В 2016 г. рынок крупной бытовой техники вырос на 7% в денежном выражении год к году, продажи в штуках практически не изменились, приводит данные представитель «М.видео». В I квартале 2017 г. рынок в натуральном выражении подрос примерно на 5%. По словам Клинг, «БСХ бытовая техника» в ближайшей перспективе не планирует выводить на российский рынок новые торговые марки: «Флагманский бренд – Bosch, он один из наиболее известных брендов бытовой техники у россиян, и мы делаем на него ставку». Представители LG и Whirlpool не ответили на запросы «Ведомостей».

Поддержка от реновации Программа реновации жилья в Москве «определенно будет большой поддержкой для рынка крупной бытовой техники», уверен Орхан Саймон из «Беко Россия». «Люди будут переезжать, будет меняться техника – и мы рассчитываем на это», – рассуждает он.

Рынок сейчас очень конкурентный, отмечает Гуськов: производители вкладывают все больше усилий в продвижение, но потребительский спрос серьезно упал за последние несколько лет и только начинает восстанавливаться. «Скорее всего, восстановление будет медленным, рост исчисляется единицами процентов. И это основной риск», – полагает он.

Также «Беко Россия» может в 2018 г. начать продавать в России мелкую бытовую технику и продукцию для личной гигиены, добавил Саймон.

Особое внимание «Беко Россия» уделит продвижению своих брендов в рознице, в частности в крупном ритейле, рассказал региональный директор компании. «Мы хотели бы организовать бренд-зоны, разместить наших промоутеров в магазинах, до сих пор мы неактивно использовали этот инструмент», – уточнил он. Компания вскоре запустит маркетинговую кампанию в интернете, а через 1–1,5 года – на телевидении, сказал Саймон. «В итоге через 3–4 года узнаваемость бренда Beko на рынке станет совершенно другой, что позволит нарастить наши продажи», – рассуждает он. В более отдаленной перспективе, продолжает Саймон, турецкая компания может открыть и монобрендовые магазины в России: «Это есть в планах, но не в ближайшие 2–3 года».

Вендоры достаточно агрессивны в плане маркетинговых акций, отмечает Андреева из «М.видео»: справедливо говорить о желании производителей укрепить долю на фоне отсутствия заметных всплесков продаж на рынке. Так, в начале года «М.видео» совместно c Electrolux открыли эксклюзивную выделенную зону AEG, приводит она пример. В зависимости от категории техники эффективность продаж с помощью таких зон может быть до 30% выше относительно аналогичного ассортимента со стандартной выкладкой, говорит Андреева.