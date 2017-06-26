Миноритарии «Иркутскэнерго» дождались оферты

Миноритарии «Иркутскэнерго» уже почти год ждут оферты от Тельмамской ГЭС А. Гордеев / Ведомости

Миноритарии «Иркутскэнерго» во вторник получат оферту от Тельмамской ГЭС (входит в «Евросибэнерго» Олега Дерипаски) по выкупу своих акций, сказал «Ведомостям» источник, близкий к «Евросибэнерго». Цена выкупа будет определена как средневзвешенная на Московской бирже за последние шесть месяцев, отметил он. Всего на выкуп будет направлено 8 млрд руб. Такую же сумму назвали и источники Газета.ру.

Миноритарии «Иркутскэнерго» уже почти год ждут оферты от Тельмамской ГЭС, в июне 2016 г. купившей у «Интер РАО» за 70 млрд руб. 40,285% акций «Иркутскэнерго». Совокупная доля «Евросибэнерго» выросла до 90,5%. Оферту Тельмамская ГЭС должна была объявить до 12 июля 2016 г.

Цена выкупа должна была определяться по цене сделки с «Интер РАО» – 36,45 руб. за акцию (всего 16,5 млрд руб.), указывал ЦБ в письме миноритарию «Иркутскэнерго» Михаилу Самарину («Ведомости» ознакомились с текстом).

В письме Самарину Центробанк сообщал, что направил предписание компании выставить оферту миноритариям «Иркутскэнерго», а также что готов обратиться в суд с заявлением о принудительном исполнении предписания. В середине марта Банк России подал заявление в Арбитражный суд Иркутской области о признании незаконным бездействия компании. Позже Тельмамская ГЭС подала ответный иск.

Вряд ли такой шаг демонстрирует высокий уровень корпоративного управления в «Евросибэнерго», считает аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Инвесторы ждали цену, совпадающую с ценой сделки с «Интер РАО», говорит он: это соответствует духу и букве закона. Итоговая цена в два раза ниже и создает риски для планируемого IPO En+, отмечает Скляр.

En+ (контролирует «Евросибэнерго») планирует провести IPO в Лондоне, писала Financial Times: 20–25% акций за $1,8–2 млрд – это может стать крупнейшим размещением российской компании с 2012 г. Деньги от продажи En+ рассчитывает направить на погашение долгов. Но при ухудшении конъюнктуры IPO может быть отложено на октябрь. Кроме электроэнергетических активов в состав холдинга входит UC Rusal.

В Арбитражном суде Иркутской области рассматривается несколько исков к Тельмамской ГЭС. Первые попытки были неудачными – суд отказывал в требовании миноритариев (Александра Маркова, Ильнура Харисова, ООО «Константа») обязать Тельмамскую ГЭС объявить выкуп акций. Был удовлетворен только иск Константина Александрова на 607 500 руб., апелляция оставила решение без изменений. Эксперты объясняли это тем, что Александров не требовал обязательного выкупа, а хотел, чтобы компания возместила ему разницу между ценой потенциального выкупа и ценой, по которой он продал акции «Иркутскэнерго». В начале мая ООО «Константа» подало новый иск – на 59,4 млн руб., 40,5 млн руб. рассчитывает получить от Тельмамской ГЭС ООО «Лико трейд». В материалах дела речь о взыскании убытков.

Представитель «Евросибэнерго» отказался от комментариев.