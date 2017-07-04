Транспорт

Новые локомотивы РЖД стали чаще ломаться – Счетная палата

Количество ремонтов за два года увеличилось почти на 17%

Доля неисправных локомотивов парка РЖД снизилась на 2% в прошлом году по сравнению с 2015 г., рассказал «Ведомостям» представитель РЖД. Данные за прошлый год компания не раскрывает. «Временное выбытие грузовых локомотивов из рабочего парка не оказывает критического влияния на объемы перевозимых грузов, о чем свидетельствует существенный рост грузооборота на сети железных дорог», – сказал собеседник. Погрузка на сети РЖД в 2016 г. составила 1,22 млрд т (+0,6% к 2015 г.). Грузооборот увеличился на 1,6% до 2,34 трлн ткм. За январь – май 2017 г. погрузка выросла на 3,8% до 516,9 млн т, грузооборот – на 7,4% до 1,02 трлн ткм по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

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