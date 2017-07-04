Новый дилерский центр Cadillac откроет группа компаний «Авилон» А. Губский / Ведомости

Группа компаний «Авилон» планирует открыть дилерский центр Cadillac осенью 2017 г., рассказал «Ведомостям» председатель правления российской компании Андрей Павлович. Информацию подтвердил представитель Cadillac: протокол о намерениях уже подписан, финальный договор стороны планируют заключить до конца 2017 г.

Монобрендовый дилерский центр Cadillac площадью 400 кв. м разместится на Волгоградском проспекте, еще 400 кв. м будут выделены под зону сервисного обслуживания, продолжает Павлович. Для этого «Авилон» реконструирует одно из зданий под стандарты Cadillac. Автодилер будет продавать как новые, так и автомобили с пробегом, уточнил Павлович. В портфеле «Авилона» будет весь модельный ряд Cadillac, представленный в России, уточнил представитель марки.

У «Авилона» самый большой портфель люксовых марок, представленных в России: Rolls-Royce, Bugatti, Aston Martin, Bentley и Ferrari. Кроме того, компания управляет дилерскими центрами таких брендов, как Audi, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover и др. «Авилон» активно развивает премиальный сегмент – у компании большая база брендов и клиентов, указывает Павлович.

«Авилон» заинтересовался Cadillac в связи с новой стратегией развития последнего, сообщил Павлович: автопроизводитель планирует инвестиции в продукт, обновление и расширение модельного ряда в ближайшие 10 лет, развитие сбалансированной дилерской сети в Москве. До 2020 г. General Motors выделила Cadillac $12 млрд, которые пойдут на разработку новых автомобилей и двигателей, региональную экспансию и маркетинг, рассказывал в интервью «Ведомостям» в ноябре 2015 г. президент компании Йохан де Найсен. «Сегодня автомобили Cadillac присутствуют только в половине сегментов люксового рынка. У нас нет достаточно широкого предложения седанов, а именно этот сегмент глобально растет быстрее всего; наконец, у нас нет флагманского люксового седана – а как можно претендовать на лидерство в классе, не имея такого автомобиля?» – рассуждал он. К 2020 г. модельный ряд Cadillac должен покрывать около 90% люксового сегмента, планировал он, а в России цель компании – 17 дилеров в России и продажи на уровне 10 000 автомобилей в год.

Сейчас в Москве салоны Cadillac есть у «Автоцентр сити», «Фаворит моторс», Major и Genser – «Авилон» станет пятым. В России американская марка представлена в 12 дилерских центрах, сказано на официальном сайте Cadillac. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за пять месяцев 2017 г. был продан 561 автомобиль Cadillac. Цена Cadillac начинается от 2,49 млн руб., согласно сайту автомобильного бренда.

В России у Cadillac нет должного для премиальной марки имиджа, как в США, рассуждает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, обслуживание здесь не так развито, а продажи бренда невысокие. До ухода General Motors из России в 2015 г. продажи были не выше, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: с учетом падения рынка новых автомобилей с 2013 г. ситуация значительно не изменилась. Открытие дилерского центра у «Авилона» выгодно в первую очередь для Cadillac, продолжает Удалов: имидж «Авилона» поможет марке привлечь новых клиентов.