Россия и страны Персидского залива хотят создать ассоциацию производителей алюминия

Россия экспортирует 3,2 млн т алюминия в год, страны Персидского залива – около 3 млн т Smartmoney

Страны Персидского залива и Россия обсуждают возможность создания ассоциации производителей алюминия, рассказал замминистра промышленности Сергей Цыб на форуме «Иннопром».

«Сегодня назрела необходимость в многосторонней координации между ведущими странами – производителями первичного алюминия. Для этого нужно подумать о создании механизма – это может быть многосторонняя ассоциация или международная ассоциация, которая станет эффективной диалоговой площадкой в сфере развития алюминиевой промышленности», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, накануне у Минпромторга и представителей Совета сотрудничества стран Персидского залива прошло несколько встреч, на которых стороны обсудили возможность создания дорожной карты по развитию алюминиевой промышленности, химической, фармацевтической, а также в сфере сельского хозяйства, судостроения и авиации.

По словам Цыба, по этим вопросам созданы рабочие группы: Россия – Бахрейн, Россия – ОАЭ, Россия – Катар, также планируется привлечь Индию и Китай к переговорам по созданию отдельных отраслевых групп по развитию алюминиевой отрасли. Он подчеркнул важность работы по вопросам сокращения избыточных мощностей по производству алюминия.

Цыб добавил, что по итогам встреч в понедельник российская сторона направила совместное заявление министров на рассмотрение в страны Персидского залива. Встреча, посвященная итогам предложения о создании объединения, должна состояться в ближайшее время.

Россия экспортирует 3,2 млн т алюминия в год, страны Персидского залива – около 3 млн т, рассказал «Ведомостям» собеседник в одной из сторон переговоров. За счет стандартизации производства и качества можно будет снизить экспорт алюминия на мировой рынок.

Цыб добавил, что Россия заинтересована в стабильности на алюминиевом рынке. «Решить эту проблему может только устранение мирового структурного дисбаланса по всей отраслевой цепочке. Минпромторг предпринимает усилия, чтобы проблема мирового перепроизводства в мировой алюминиевой промышленности не стала хронической...» – приводит его слова ТАСС.

По словам замминистра, мировое потребление алюминия за последние 15 лет выросло в 2,5 раза. Это обусловлено новыми требованиями по энергоэффективности и ресурсосбережению в энергетике, транспорте и других отраслях, пояснил он.

Гендиректор Rusal Владислав Соловьев добавил, что потребление алюминия в мире продолжит стабильно расти на 6–7% в год и российскому производителю нужно быть готовым к новым вызовам.