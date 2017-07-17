Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Сделка пойдет как по маслу
Крупнейшие производители подсолнечного масла объединяются
Конкуренция за семена, которых не хватает, должна снизиться
- Екатерина Бурлакова
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Сделка пойдет как по маслу
Валерий Матыцин / ТАСС
«Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова) и «Юг Руси» ростовского бизнесмена Сергея Кислова решили объединиться. Это следует из ходатайств, одобренных Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Кипрская SolPro Investments собирается приобрести 62% акций принадлежащей Кислову YR Investments Group, следует из материалов ФАС. А дочерняя структура SolPro Investments – кипрская Indicativo Capital приобретет оставшиеся 38%. Одновременно структура Кислова YR Holding Limited приобретает 32,01% акций SolPro Investments. Последняя принадлежит компании Vertex Group Ltd, зарегистрированной на о. Сент-Люсия в Карибском море, ее бенефициары не раскрываются.
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