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Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: «Роснефть» – царица морей

«Роснефть» хочет получить новые участки в Арктике

Они находятся рядом с открытым ею недавно месторождением в море Лаптевых

В середине июня «Роснефть» сообщила об открытии первого месторождения нефти на шельфе Восточной Арктики. Речь идет о Хатангском лицензионном участке в море Лаптевых. Нефть была обнаружена в результате бурения скважины «Центрально-Ольгинская – 1» с берега полуострова Хара-Тумус Хатангского залива. «Мы сегодня можем вам доложить по итогам предварительного анализа, который нами сделан, что мы стоим на пороге открытия очень серьезного месторождения», – рассказывал тогда главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин президенту Владимиру Путину (цитата по «Интерфаксу»).

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