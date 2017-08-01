Промышленность
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Угольщики пересчитывают цены

Как застраховаться от взлета и падения цен на сырье

Производители и потребители коксующегося угля пересчитывают его стоимость по окончании поставок

Динамика цен на австралийский коксующийся уголь (FOB Австралия) за последние 1,5 года напоминала американские горки. Сырье дешевело до $75 за 1 т, потом взлетало в цене до $300 за 1 т, а затем рушилась до $150 за 1 т (см. график). Цены падали из-за мирового перепроизводства стали (коксующийся уголь используется при выплавке чугуна), а росли из-за сильных наводнений в Австралии или Китае, мешавших добыче сырья. При этом три четверти мировых производителей коксующегося угля в середине 2016 г. были на грани банкротства.

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