Как застраховаться от взлета и падения цен на сырье

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Резкие колебания цен на товары вынуждают компании отказываться от стандартных контрактов. Так, стоимость коксующегося угля в мире теперь пересчитывается по окончании поставок Peabody Energy

Динамика цен на австралийский коксующийся уголь (FOB Австралия) за последние 1,5 года напоминала американские горки. Сырье дешевело до $75 за 1 т, потом взлетало в цене до $300 за 1 т, а затем рушилась до $150 за 1 т (см. график). Цены падали из-за мирового перепроизводства стали (коксующийся уголь используется при выплавке чугуна), а росли из-за сильных наводнений в Австралии или Китае, мешавших добыче сырья. При этом три четверти мировых производителей коксующегося угля в середине 2016 г. были на грани банкротства.