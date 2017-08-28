Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: «Атон» с благородной плесенью
Фонд под управлением «Атон капитала» наладил производство камамбера и бри на Кубани
Компания хочет выпускать и другую молочную продукцию
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Французский сыр в России теперь будет иметь еще и кубанское происхождение
Alastair Miller / Bloomberg
Фонд прямых инвестиций под управлением «Атон капитала» вложился в производство сыров с плесенью бри и камамбер, рассказал гендиректор «Атон капитала» Андрей Тихомиров: это первое собственное производство в портфеле фонда. Завод построен на хуторе Коржи в Краснодарском крае: у местного предпринимателя куплена земля с коммуникациями и здание, сообщил он, не раскрыв имени продавца. О проекте и участии в нем «Атон капитала» известно краснодарскому чиновнику.
«Атон капитал» уже инвестировал в производителя мебели «Кухонная студия «Мария», магазины мужской одежды Henderson, интернет-провайдера Netbynet и др. В среднем фонд, по собственным данным, вкладывает в проект $5–20 млн.
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