Чистая прибыль «Газпрома» рухнула более чем на треть

Выручка от продажи газа в Европу упала - вслед за падением цены газа по контрактам, которая частично привязана к цене нефтяной корзины М. Стулов / Ведомости

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в первом полугодии упала на 37% до 381,3 млрд руб., несмотря на рост поставок газа в Европу, на основной рынок концерна, на 8,9%. Об этом говорится в отчёте концерна.

Выручка «Газпрома» снизилась лишь на 5% до 3,2 трлн руб. Большую часть газа концерн традиционно продал в Европу и Турцию. Поставки увеличились на 8,9% до 119,1 млрд куб. м. Удалось «Газпрому» увеличить и поставки в России, несмотря на высокую конкуренцию со стороны независимых производителей - на 13,1% до 124,1 млрд куб. м.

Выручка от продажи газа в Европу упала - вслед за падением цены газа по контрактам, которая частично привязана к цене нефтяной корзины. Снижение выручки от продаж, несмотря на увеличение объемов, составило 13%. Поставки принесли «Газпрому» 1,05 трлн руб. Средняя цена газа снизилась на 13% до 11 113 руб. за 1000 куб. м.

Более сильное в сравнении со снижением продаж падение прибыли обусловлено сокращением в 2,9 раза финансовых доходов «Газпрома» в первом полугодии, следует из отчётности. Финансовые доходы составили 236,04 млрд руб. против 700,3 млрд руб. В эту статью «Газпром» включает эффект от курсовых разниц и процентные доходы. А в первом полугодии курс рубля по отношению к доллару укрепился на 17%, к евро - на 20%. Поэтому в прошлом году прибыль «Газпрома» от курсовых разниц была 645,6 млрд руб., а в этом году - 191,4 млрд руб.

Впрочем, благодаря низким ценам, газ «Газпрома» пользуется популярностью в Европе этим летом, чему способствуют аномально высокие температуры в на континенте. Так, 24 августа, сообщал «Газпром», он достиг пикового показателя поставок в Европу. В сравнении с прошлым годом они выросли на 12%. Рост продаж поддержит финансовое положение «Газпрома», писали в связи с этим аналитики «ВТБ капитала».

Впрочем, если значительно увеличить финансовые показатели не удастся, а курс рубля не будет падать, «Газпром» может снизить чистую прибыль за весь 2017 г. Это означает, что может отразиться и на дивидендных выплатах компании. За 2016 г. «Газпром» вернул акционерам 190,33 млрд руб., или 20% чистой прибыли. Хотя по дивидендной политике компания должна платить до 35% - поблажка была сделана ввиду большой прибыли от курсовых разниц и масштабной инвестпрограммы. Если прибыль во втором полугодии будет сопоставима с первым, то 35% чистой прибыли - это 266,9 млрд руб., но 20% как в прошлом году - это 152,5 млрд руб.