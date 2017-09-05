Россия может потратить 210 млрд рублей на модернизацию системы аэронавигации

Это позволит авиакомпаниям и государству экономить до 70 млрд рублей в год

Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: 210 млрд руб. на воздух

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Реализация стратегии позволит сократить время пребывания самолетов в воздухе Андрей Гордеев / Ведомости

Консалтинговая компания Strategy Partners Group (SPG) по заказу Госкорпорации по организации воздушного движения разработала стратегию развития аэронавигации до 2030 г. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два человека, близких к госкорпорации.

Для реализации стратегии понадобится 210 млрд руб. в ценах 2017 г. Средства пойдут на закупку оборудования и программного обеспечения, внедрение их современных аэронавигационных технологий. Эта цифра будет уточняться, примерно 80 млрд руб. из этой суммы можно отнести к инвестициям в Московский авиаузел, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Госкорпорация реализует свои программы развития за счет собственных доходов, ответил ее представитель на вопрос об источниках средств. Услуги иностранным авиакомпаниям номинированы в валюте, благодаря падению курса рубля ведомство получает ежегодно свыше 10 млрд руб. чистой прибыли, добавляет близкий к госкорпорации человек. «Мы считаем, что стратегия должна быть утверждена постановлением правительства», – говорит представитель госкорпорации. Это сделает документ обязательным к исполнению.

Менять систему нужно, соглашается гендиректор авиакомпании UTair Андрей Мартиросов. «Хотя последние два года улучшения уже есть, – продолжает он. – По сути, авиакомпаниям необходимы прозрачная стоимость аэронавигационных услуг и чтобы самолеты меньше находились в воздухе».