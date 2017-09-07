Какие авиакомпании кормят вкуснее всех

Рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту составил сервис «Туту.ру», опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г. Д. Абрамов / Ведомости

Рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту составил сервис «Туту.ру», опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г. Самыми вкусными пассажиры назвали «Узбекистон Хаво Йуллари» и казахскую «Эйр Астана». По мнению пассажиров, эти авиакомпании кормят вкусно и много. Пассажиры «Узбекистон» часто упоминают большие порции, пишут, что все очень вкусно и сытно. Кроме того, при перелете более шести часов компания предлагает легкий завтрак в дополнение к основному питанию.

Бортовое питание «Эйр Астана» пассажиры сравнивают с домашней едой, отмечают, что в меню много мяса. Казахская авиакомпания угощает клиентов блюдами национальной кухни, вином и пивом. Во время коротких перелетов кормят проще: обычно предлагается легкий завтрак, который тоже получает неплохую оценку пассажиров.

Единственный российский представитель в топ-5 - авиакомпания «Алроса», она заняла третье место. Это небольшой перевозчик (241 000 пассажиров за семь месяцев 2017 г.), принадлежащий мировому лидеру по производству алмазов «Алросе». Пассажиры «Алросы» ценят наличие еды на коротких рейсах, и это выгодно отличает перевозчика от конкурентов, на рейсах которых не кормят совсем. Пользователи часто упоминают, что есть выбор из трех блюд, еда вкусная.

На четвертой строчке - «Эйр Молдова», чьих пассажиров подкупает предлагаемое на ее рейсах молдавское вино. Строчкой ниже расположился национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа». Ее часто хвалят за наличие питания на коротких рейсах, хотя бутерброды оценивают не очень высоко.

Крупнейшая авиакомпания России, СНГ и Восточной Европы «Аэрофлот» на шестом месте по отзывам (на девятом - его «дочка» «Аврора», летающая на Дальнем Востоке). Питание «Аэрофлота» – ориентир для многих респондентов, отмечает «Туту.ру». В отзывах почти обо всех авиакомпаниях встречается упоминание «Аэрофлота» в том или ином виде, питание на борту различных авиаперевозчиков сравнивают с его кухней. Питание на внутренних рейсах «Аэрофлота» в основном оценивается пассажирами как нормальное, т. е. не вызывает ни восторга, ни нареканий. А вот на международных рейсах питание очень хвалят. Пассажиры «Аэрофлота» отмечают, что компания нередко радует в полете маленькими приятными вкусностями: мандаринками, мороженым.

На седьмой строчке второй крупнейший российский перевозчик S7 Airlines. У авиакомпании много преданных поклонников, пассажиры отмечают, что на всех рейсах без исключения предлагается питание. На десятой еще одна российская авиакомпания - Red Wings.