Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Онлайн расправил плечи
Онлайн-агентства доросли до прямых контрактов с отелями
Вслед за Ozon.travel заключать их начал Onetwotrip
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Начинать лучше с работы через поставщиков, считает Яковлев: объектов очень много, но бронируют их не активно и контрактовать их сразу убыточно
Евгений Разумный / Ведомости
Сервис онлайн-путешествий Onetwotrip в августе начал прямое бронирование номеров, минуя поставщиков, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сейчас у нее около 400 прямых контрактов с отелями, к концу 2018 г. предполагается увеличить их до 3000. Разработка приложения обошлась примерно в $400 000, сказал ее представитель. Ранее компания продавала отели через посредников (Booking.com, Expedia, «Броневик» и др.), продолжает он.
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