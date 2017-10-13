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Анастасия Иванова
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Онлайн расправил плечи

Онлайн-агентства доросли до прямых контрактов с отелями

Вслед за Ozon.travel заключать их начал Onetwotrip

Сервис онлайн-путешествий Onetwotrip в августе начал прямое бронирование номеров, минуя поставщиков, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сейчас у нее около 400 прямых контрактов с отелями, к концу 2018 г. предполагается увеличить их до 3000. Разработка приложения обошлась примерно в $400 000, сказал ее представитель. Ранее компания продавала отели через посредников (Booking.com, Expedia, «Броневик» и др.), продолжает он.

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