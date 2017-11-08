Алексей Мордашов продал акции «Северстали» на $276 млн Е. Разумный / Ведомости

Структура Мордашова Pearlgreen Limited продала 2,1% акций «Северстали» (в виде акций и глобальных депозитарных расписок) за $276 млн по процедуре ускоренного букбилдинга, говорится в сообщении Goldman Sachs International, ставшего организатором. «Сделка по продаже акций должна предоставить больше уверенности нашим наиболее требовательным инвесторам с точки зрения ликвидности акций», - пояснил представитель компании. «Продажа акций может раскрыть дополнительную ценность для всех акционеров компании», - добавил он.

Владелец «Северстали» уже продал этот пакет банку, в ближайшее время банк закроет книгу заявок и акции компании перейдут новым владельцам.

Капитализация компании на Лондонской фондовой бирже после закрытия торгов 8 ноября составила $12,78 млрд. За последний год капитализация компании выросла на 13% (8 ноября 2016 г. компания стоила $11,3 млрд). Незадолго до размещения компания заявила, что готова направить на дивиденды 100% свободного денежного потока. За 2016 г. компания вернула акционерам $1,089 млрд в виде дивидендов, при этом ее денежный поток после капитальных затрат был $1,021 млрд. «Северсталь» остается одной из наиболее привлекательных компаний в отрасли: последние два года рентабельность компании по EBITDA превышает 30%.

Неплохой момент

После продажи доля Мордашова составит 77,1%. «Бумаги компании сейчас торгуются на пике, так что продажа пакета вполне рациональный ход для использования средств в других проектах, включая образовательные и IT», - подчеркивает аналитик АКРА Максим Худалов. «Сейчас пройдены почти все основные инвестиционные циклы у металлургов, снижать административные расходы уже больше невозможно, активировтаь M&A-политику российские металлурги не хотят, памятуя кризисы 2008 и 2014 гг. Единственное, что остается, – платить дивиденды или снижать свое участие в бизнесе, пользуясь подъемом цен на металлургическую продукцию в 2017 г.», – говорит директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников.

Сейчас неплохой момент для продажи - цены на сталь и котировки акций «Северстали» недалеко от максимумов, впереди зима, когда наблюдается сезонное замедление спроса, согласен аналитик «Атона» Андрей Лобазов. «Северсталь»- ликвидная бумага, а пересмотр индекса MSCI уже на носу», - добавляет Лобазов. Кирилл Чуйко из БКС не уверен, что новые инвесторы «Северстали» сильно заработают на акциях компании: цены на металлы в России падают, может сократиться и выручка предприятия.

Металлурги в последнее время активно размещали бумаги. В начале сентября структура основного владельца ММК Виктора Рашникова Mintha Holding продала 3% акций металлургической компании. Сумма сделки оценивалась в $224 млн. Размещение должно было повысить ликвидность бумаг ММК и способствовать включению компании в индекс MSCI. В декабре 2016 г. Fletcher Group Holdings Владимира Лисина продала 1,5% акций НЛМК за $153,1 млн, увеличив таким образом количество акций НЛМК в свободном обращении до 16%.