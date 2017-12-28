«Транснефть» и Сбербанк решили спор о потерях по деривативам

«Транснефть» и Сбербанк отказались от продолжения судебных разбирательств

Евгений Разумный / Ведомости

«Транснефть» и Сбербанк достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами. Об этом говорится в совместном сообщении сторон.

Кроме того, «Транснефть» и Сбербанк отказались от продолжения судебных разбирательств. «Проявленный интерес к этому спору будет способствовать формированию четких и понятных правил поведения на рынке производных финансовых инструментов», - отмечается в документе.

В конце ноября «Транснефть» и Сбербанк уже решили заключить мировое соглашение по данному спору. Тогда суд отложил рассмотрение кассационной жалобы «Транснефти» на отказ в иске к Сбербанку на 67 млрд руб. Для завершения переговоров необходимо три недели, рассказывал тогда представитель банка.

В январе 2017 г. транспортная монополия подала иск к Сбербанку, потребовав от банка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г. Три года назад - осенью 2014 г. - компания заключила договор со Сбербанком, чтобы снизить валютные риски.

Исполнение договора наступало, если курс рубля превысит 45 руб./$. Затем этот барьер был изменен на 50,35 руб. Но к концу 2014 г. курс доллара к рублю достиг 56,65 руб. В итоге за год «Транснефть» получила 75,3 млрд руб. убытка из-за исполнения условий сделки. «Транснефть» утверждала, что Сбербанк не предупредил ее обо всех рисках. В свою очередь в Сбербанке утверждали, что «Транснефть» – квалифицированный инвестор со всеми вытекающими последствиями. В июне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти». Банк подал жалобу, и в августе апелляционный суд отказал «Транснефти» в иске.

Сбербанк предлагал «Транснефти» отказаться от претензий в обмен на льготные условия по продуктам и услугам банка. Однако на какие именно условия договорились в конечном итоге стороны, неизвестно. В сообщении об этом нет информации. Представитель «Транснефти» отказался от комментариев. «Ведомости» отправили запрос в Сбербанк и ожидают ответа.