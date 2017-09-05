«Транснефть» описала отношение Сбербанка к клиентам кадрами из «Волка с Уолл-стрит»

«Транснефть» сравнила отношение Сбербанка к клиентам, проявившееся, по мнению компании, в истории с опционными сделками, с приемами брокеров из фильма Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», передает «Интерфакс».

В конце августа апелляционная инстанция приняла сторону Сбербанка в споре с «Транснефтью» о сделках, на которых компания потеряла почти 67 млрд руб. «Транснефть» разместила на своем официальном сайте пресс-релиз с позицией компании по решению суда, который признал правоту Сбербанка. В пресс-релизе говорится о том, что компания подготовила презентацию и приобщила ее к материалам дела, но суд ни на один из аспектов иска не ответил. Тогда «Транснефть» разместила презентацию и основные тезисы по иску на сайте.

Вместе с презентацией, которая объясняет сложность и рискованность барьерных валютных опционов, «Транснефть» также выложила фрагменты из фильма «Волк с Уолл-стрит», которые призваны более наглядно продемонстрировать «недобросовестность» Сбербанка.

«Наша работа - брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман! - Но если вы заодно и клиенту поможете заработать, то это будет выгодно для каждого», - говорит в фильме один из героев.

«Транснефть» считает, что Сбербанк подобным образом навязал компании сложную, не нужную ей сделку с финансовыми производными. «Именно банк сначала нашел в "Транснефти" проблему (завышенную стоимость обслуживания облигационного долга компании по сравнению с рыночной) и сам взялся предложить "Транснефти" способ решения этой проблемы. Банк настойчиво торопил компанию с заключением сделки, указывая на негативные последствия возможного промедления», - говорится в пресс-релизе.

В «Транснефти» считают, что Сбербанк специально использовал схему, риски по которой сложно посчитать даже для профессионалов. Банк якобы замаскировал ее под знакомые «Транснефти» сделки. При этом риски компании были не сопоставимы с рисками банка.

«Сбербанк взял миллиард долларов из кармана государственной компании и отправил их на Кипр. Судя по решению, это теперь законно. Апелляционный суд своим решением развязал руки "Волкам с Вавилова стрит". Наверное, именно поэтому заместитель руководителя Сбербанка Белла Златкис столь восторженно приветствовала его», - говорится в пресс-релизе компании.