Дворкович выступил за примирение «Транснефти» и Сбербанка

Вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что мировое соглашение между Сбербанком и «Транснефтью» в рамках судебного разбирательства по сделке с валютными деривативами было бы целесообразно для их будущего сотрудничества.

«Это вопрос воли двух сторон, но мне кажется, это (мировое соглашение) было бы правильно. Я имею в виду, с точки зрения будущего партнерства, а не с точки зрения урегулирования», – приводит «Интерфакс» его слова.

В июне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку и признал недействительной сделку с производными финансовыми инструментами, в результате которой трубопроводная монополия понесла убытки на 66,5 млрд руб. Сбербанк накануне апелляции предложил «Транснефти» мировое соглашение, в котором предложил льготные условия по продуктам и услугам банка. Однако 23 августа Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону Сбербанка и отменил решение суда первой инстанции.