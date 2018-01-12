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Иван Песчинский
Промышленность

Промышленность начнет платить за модернизацию электростанций через четыре года

Минэнерго предложило обновить треть мощностей в России за счет крупных потребителей

Минэнерго опубликовало предложения по финансированию модернизации тепловых электростанций. До 2035 г. в программу могут попасть до 76 ГВт ТЭС. Анализ ценовой ситуации на оптовом рынке показывает возможность по дополнительному финансированию проектов реконструкции только после 2021 г., говорится в сообщении Минэнерго. Поэтому целесообразно начать модернизацию с 2022 г.

Минэнерго предлагает проводить конкурентный отбор проектов реконструкции ТЭС, объем ежегодно вводимой мощности с 2022 г. должен составлять порядка 4 ГВт в год. Участвовать в отборе смогут ТЭС, парковый ресурс которых выработан не менее чем на 125%, а показатель востребованности за последние два года составлял не менее 60%. Отбор проектов должен быть организован на принципах оптимизации стоимости проектов для потребителей.

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