Промышленность начнет платить за модернизацию электростанций через четыре года
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Минэнерго опубликовало предложения по финансированию модернизации тепловых электростанций. До 2035 г. в программу могут попасть до 76 ГВт ТЭС. Анализ ценовой ситуации на оптовом рынке показывает возможность по дополнительному финансированию проектов реконструкции только после 2021 г., говорится в сообщении Минэнерго. Поэтому целесообразно начать модернизацию с 2022 г.
Минэнерго предлагает проводить конкурентный отбор проектов реконструкции ТЭС, объем ежегодно вводимой мощности с 2022 г. должен составлять порядка 4 ГВт в год. Участвовать в отборе смогут ТЭС, парковый ресурс которых выработан не менее чем на 125%, а показатель востребованности за последние два года составлял не менее 60%. Отбор проектов должен быть организован на принципах оптимизации стоимости проектов для потребителей.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}