Акции ритейлера сильно упали, а госбанка – немного подорожали

Рынку не понравилась сделка ВТБ с «Магнитом» Наталья Рыхлик / Ведомости

Акции «Магнита» дешевеют после объявления о покупке ВТБ 29% компании у ее основателя Сергея Галицкого, который оставил себе только 3%.

Спустя 15 минут после открытия торгов на Московской бирже акции «Магнита» теряли 4,23% к закрытию предыдущих торгов, к 11.29 падение достигло 7% - 4510 руб. за бумагу. К 15.00 цена скорректировалась до 4592 руб. (минус 5,4% к закрытию). Капитализация «Магнита» находится на минимальных значениях с конца 2012 г., с сентября 2017 г. она уменьшилась на 43%.

На Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки «Магнита» при открытии торгов подешевели более чем на 8% ($17,97 за GDR против $19,6 по итогам торгов в четверг), к 15.00 падение почти достигло 10% ($17,66 за бумагу).

Акции ВТБ на открытии торгов Московской биржи, напротив, подорожали на 0,61% до 0,048 руб. На 12.20 рост составил 0,84% до 0,04775 руб.

В Лондоне торги открылись ростом котировок ВТБ на 1,8%.

Снижение котировок бумаг «Магнита» – временное явление, уверен первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. «Мы не сомневаемся, что в среднесрочной перспективе акции "Магнита" подорожают», - заявил он (цитата по ТАСС).

Как выглядит «Зарядье» от Галицкого