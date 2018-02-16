Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Рынку не понравилась сделка ВТБ с «Магнитом»
Наталья Рыхлик / Ведомости
Акции «Магнита» дешевеют после объявления о покупке ВТБ 29% компании у ее основателя Сергея Галицкого, который оставил себе только 3%.
Спустя 15 минут после открытия торгов на Московской бирже акции «Магнита» теряли 4,23% к закрытию предыдущих торгов, к 11.29 падение достигло 7% - 4510 руб. за бумагу. К 15.00 цена скорректировалась до 4592 руб. (минус 5,4% к закрытию). Капитализация «Магнита» находится на минимальных значениях с конца 2012 г., с сентября 2017 г. она уменьшилась на 43%.
На Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки «Магнита» при открытии торгов подешевели более чем на 8% ($17,97 за GDR против $19,6 по итогам торгов в четверг), к 15.00 падение почти достигло 10% ($17,66 за бумагу).
Акции ВТБ на открытии торгов Московской биржи, напротив, подорожали на 0,61% до 0,048 руб. На 12.20 рост составил 0,84% до 0,04775 руб.
В Лондоне торги открылись ростом котировок ВТБ на 1,8%.
Снижение котировок бумаг «Магнита» – временное явление, уверен первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. «Мы не сомневаемся, что в среднесрочной перспективе акции "Магнита" подорожают», - заявил он (цитата по ТАСС).
Совладелец розничной сети «Магнит» и ФК «Краснодар» Сергей Галицкий построил в Краснодаре парк. Он расположен рядом со стадионом «Краснодар», который считается одним из лучших в России и Восточной Европе. Парк открыли 28 сентября
1/17
Виталий Тимкив / РИА Новости
Дизайн парка, архитектурные проекты построек, а также ландшафтный дизайн-проект были разработаны немецким GMP International. Это проектное бюро ранее разрабатывало и стадион ФК «Краснодар»
2/17
ФК «Краснодар»
В СМИ и социальных сетях новый парк сравнивают с недавно открытым в Москве парком «Зарядье»
3/17
ФК «Краснодар»
Как и в «Зарядье», территория парка в Краснодаре поделена на несколько зон. Но не климатических, а тематических
4/17
Виталий Тимкив / РИА Новости
В краснодарском парке 30 зон, например летний амфитеатр, смотровая площадка, фонтан-каток, скалодром, музыкальный и водный лабиринты
5/17
ФК «Краснодар»
Общая площадь парка составляет 22,7 га. Для сравнения: площадь «Зарядья» - 10,2 га
6/17
Виталий Тимкив / РИА Новости
Озеленение парка планируется закончить к весне 2018 г., а строительные и монтажные работы — к концу 2017 г.
7/17
twitter.com/sergeygalitskiy
Площадь зеленых насаждений в парке — 13,2 га. На фото: Сальвия дубравная (шалфей)
8/17
Виталий Тимкив / РИА Новости
По словам Галицкого, решение открыть парк до окончания работ связано с желанием как можно скорее дать горожанам новое место для отдыха
9/17
ФК «Краснодар»
В парке высажено более 2300 деревьев. Среди них дуб, граб, ольха, бонсай, тополь, сосна, тюльпановое дерево, клен, туя, слива декоративная
10/17
twitter.com/sergeygalitskiy
В планах дополнительно посадить еще 150-200 деревьев
11/17
ФК «Краснодар»
Лестницы, дорожки и другие объекты вымощены и облицованы гранитом, мрамором и известняком
12/17
ФК «Краснодар»
Парк строился с ноября 2016 г. Сумму строительства и расходы на содержание парка Галицкий не раскрывает
13/17
ФК «Краснодар»
В парке установлено около 2000 фонарей и светильников
14/17
ФК «Краснодар»
Парк в ночном освещении. Он примыкает к стадиону «Краснодар»
15/17
ФК «Краснодар»
Режим работы парка и его отдельных строений пока неизвестен, но предполагается, что ночью он будет закрыт