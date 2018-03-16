UTair проводит крупную предвыборную распродажу

На все российские рейсы авиакомпании 17 и 18 марта можно купить билет за 499 рублей

Билеты по акции доступны только при покупке на сайте UTair, их продажи стартуют 16 марта в 14.00 Евгений Разумный / Ведомости

На все рейсы UTair по России 17 и 18 марта действует специальная акция: билет по тарифу «Лайт» (самый низкий тариф перевозчика в экономклассе: не допускает багаж, но предусматривает до 10 кг ручной клади) можно купить за 499 руб. в одну сторону и полететь на выборы в родной город, рассказал «Ведомостям» президент «UTair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Билеты по акции доступны только при покупке на сайте UTair, их продажи стартуют в пятницу, 16 марта, в 14.00, уточнил он.

В сети UTair примерно 120 внутрироссийских маршрутов, в день она совершает около 200 рейсов по России. В январе - феврале компания перевезла 1,12 млн пассажиров. По данным Росавиации, это четвертый результат среди российских авиакомпаний.

«Лайт» — самый востребованный тариф авиакомпании, по нему летают около 60% ее пассажиров, уточнил представитель UTair.

Другие авиакомпании о предвыборных акциях не сообщали. Единственный российский лоукостер «Победа» продает билеты от 499 руб., но общая доля ее самых дешевых билетов составляет 7-8%, и они бывают в продаже только за несколько месяцев до вылета.

Для сравнения: билеты UTair не по акции стоят из Москвы в Санкт-Петербург от 1740 руб., в Новосибирск — от 9170 руб., в Сочи — от 2315 руб., в Казань — от 2635 руб., в Ростов-на-Дону — от 2930 руб.

UTair поможет принять участие в голосовании вместе с семьей, в родном городе и, возможно, повторит акцию к следующим выборам, говорит Пермяков. По его словам, это несубсидируемая акция в рамках ребрендинга, она отвечает миссии авиакомпании «сближать людей большой страны с тем, что для них важно».

Как выглядят самолеты UTair после ребрендинга