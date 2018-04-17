Сын губернатора Сахалинской области хочет выращивать овощи

Статья опубликована в № 4549 от 17.04.2018 под заголовком: Огурцы и помидоры опережающего развития

Сын губернатора Сахалинской области хочет выращивать огурцы и помидоры Максим Стулов / Ведомости

Компания из Владивостока «НК-лотус» построит тепличный комплекс на территории опережающего развития «Михайловский» Приморского края, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. 100% долей в компании принадлежит Никите Олеговичу Кожемяко. Его имя и ИНН совпадают с именем и ИНН Никиты Кожемяко – президента некоммерческой организации «ДВ ассоциация «Аквакультура», а он приходится сыном губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко. Это именно сын губернатора, говорит его знакомый. Cам владелец «НК-лотуса» Никита Кожемяко подтвердил планы построить тепличный комплекс, но не стал обсуждать родственные связи с сахалинским губернатором.

До прихода в политику Олег Кожемяко был предпринимателем, главным его бизнесом было одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий на Дальнем Востоке – Преображенская база тралового флота (ПБТФ), в которой созданная им структура стала основным акционером в 1997 г., а еще через год Кожемяко-старший возглавил совет директоров ПБТФ.

В начале 2000-х Олег Кожемяко пошел в политику и в 2005 г. стал главой администрации Корякского автономного округа. На этой должности он проработал до 2007 г., а в 2008–2015 гг. был губернатором Амурской области. В 2015 г. Олег Кожемяко был избран губернатором Сахалинской области. Бизнесом ПБТФ теперь занимаются родственники политика – в частности, Никита Кожемяко входит в совет директоров рыбодобывающей компании и владеет 0,95% ее акций, согласно списку аффилированных лиц ПБТФ на 31 марта.

Кожемяко-младший в разные годы занимался разнообразными бизнесами. Например, его алкогольная компания выпускала пиво, коньяк, водку, в том числе под брендом «Никита Кожемяко». Также он организовал сеть пиццерий, кафе, ресторан и др.

Кожемяко-старший уже упоминал о новом бизнесе сына в Приморье, но никаких подробностей не сообщал, писала владивостокская газета «Золотой Рог». Губернатор надеялся, что его сын не собирается заниматься политикой.

«НК-лотус» построит комплекс для выращивания 28 000 т овощей в год, это будут преимущественно помидоры, огурцы и салат. Площадь теплиц составит примерно 30 га, сообщил «Ведомостям» Кожемяко-младший. Строительство компания планирует начать в июле. Сейчас идут переговоры с поставщиками оборудования, получены коммерческие предложения с техническими характеристиками строительных конструкций, приводятся в сообщении Минвостокразвития слова гендиректора «НК-лотуса» Артура Шульжицкого.

Размер инвестиций и источник финансирования Кожемяко-младший не назвал: коммерческая тайна. Инвестиции на гектар на Дальнем Востоке выше, чем в европейской части России, из-за необходимости дополнительно освещать теплицы и составляют 250–280 млн руб., говорит президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев, т. е. на 30 га потребуется 7,5–8 млрд руб.

Цель проекта – обеспечить Дальний Восток качественной продукцией, говорит Кожемяко-младший: в регионе дефицит овощей, в основном местный рынок обеспечивают китайские производители.

Действительно, на Дальнем Востоке – дефицит собственных овощей, около 80% продукции поставляется из Китая, согласен Королев. Она относительно дешевая, по цене с ней сложно конкурировать, сетует эксперт. Собственных тепличных овощей на Дальнем Востоке выпускается 18 500 т в год, или 2% от производства в стране, сообщает гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.

Теплицы с 2014 г., когда правительство ввело эмбарго на импорт фруктов и овощей из западных стран, стали одним из самых перспективных направлений инвестиций, замечает Королев. Инвесторов привлекает государственная поддержка – компенсация 20% капитальных затрат и льготные кредиты по ставке до 5%.

Уже удалось достичь определенных успехов в импортозамещении: более 80% (или около 614 000 т) огурцов в стране – российские, говорит Решетникова. А вот доля импортных помидоров по-прежнему высока – более 60% (или 516 000 т), заключает она.