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Суд США может арестовать активы компании, заложенной по кредиту «Роснефти»

Этого добиваются владельцы компании, национализированной Венесуэлой
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Канадская компания Rusoro, которой до 2011 г. принадлежали золотые шахты в Венесуэле, подала иск в окружной суд Южного Техаса с требованием арестовать активы Citgo. Эта компания принадлежит венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами и 6000 заправок в США.

С ноября 2016 г. 49,9% акций Citgo находятся в залоге у «Роснефти» в качестве обеспечения по выданному PDVSA кредиту на $1,5 млрд.

Rusoro намерена взыскать с Венесуэлы $1,367 млрд, рассказал «Ведомостям» ее совладелец Андрей Агапов.

До сентября 2011 г. у Rusoro было несколько рудников с запасами 6,8 млн т руды, а также несколько золотоизвлекательных фабрик, но в сентябре 2011 г. активы были изъяты – в Венесуэле вступил в силу закон, закреплявший за государством исключительное право на добычу золота в стране.

В августе 2016 г. Rusoro выиграла в международном арбитраже иск к правительству Венесуэлы о компенсации $1,2 млрд за национализированные активы. С тех пор сумма возросла за счет набежавших процентов, поясняет Агапов.

В иске Rusoro говорится, что компания просит признать Citgo, ее владельцев – PDVSA (51%) и PDVH (американская компания, через которую PDVSA владеет 49% Citgo) собственностью Венесуэлы и обратить взыскание долга на них. Для этого Rusoro попросила суд заморозить активы компаний. Дата рассмотрения иска еще не определена.

49,9% Citgo передано «Роснефти» в залог по кредиту, так что если с залогом что-то случается (например, оценка заложенного имущества в результате ареста существенно снизится), то кредиторы могут потребовать от «Роснефти» заменить предмет залога или предоставить дополнительное обеспечение, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

«Акции Citgo в залоге чисто технически. Если [вместо них в обеспечение] будет предложено что-то интересное, мы рассмотрим», – говорил в конце 2017 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, отмечая, что «Роснефть» не планирует оперировать сетью АЗС американской Citgo.

Иск Rusoro с требованием обеспечительных мер на активы Citgo – не первая попытка иностранных инвесторов Венесуэлы взыскать с нее долги по арбитражным решениям за счет имущества ее госкомпаний на территории США. Так поступила компания Crystallex – в итоге Венесуэла решила заключить с ней мировое соглашение.

На это рассчитывает и Агапов. По его словам, он видит возможность прийти к обоюдовыгодному соглашению, рассматривается вариант как с рассрочкой выплаты компенсации, так и с совместной разработкой месторождений в Венесуэлле. Правда, пока эти варианты не обсуждались, сетует он.

«Ведомости» отправили запросы в «Роснефть» и PDVSA.

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