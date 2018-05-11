На Петербургском форуме впервые с 2014 года выступит американский чиновник

Власти США изменили тональность и перестали препятствовать участию американского бизнеса в Петербургском форуме. На фото – посол США в России Джон Хантсман Андрей Гордеев / Ведомости

Посол США в России Джон Хантсман сообщил в Twitter американского диппредставительства, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в конце мая. По словам Хантсмана, в работе форума будут участвовать многие представители бизнеса из США, и это прекрасная возможность обсудить будущее экономических связей между странами.

Хантсман заявлен как один из спикеров традиционной сессии «Россия – США», следует из предварительной программы ПМЭФ. Кроме Хантсмана в обсуждении российско-американских отношений примут участие председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг, старший вице-президент «Норильского никеля» и «Интерроса» Андрей Бугров, президент IBS Group Анатолий Карачинский, президент РСПП Александр Шохин, президент Boeing International Бертран-Марк Аллен, президент PwC Боб Мориц, глава подразделения Citi (в России, Украине, Казахстане, Турции, Польше и Израиле) Марк Луэ и другие представители американского и российского бизнеса. Модераторами сессии будут руководитель Американской торговой палаты в Москве Алексей Родзянко и президент «Орион наследия» Давид Якобашвили.

Американский чиновник впервые с 2013 г. выступит на Петербургском форуме, следует из архива программ ПМЭФ. После присоединения Крыма власти США в 2014-2016 гг. не отправляли делегации в Петербург и призывали американский бизнес также отказаться от участия в форуме. Теперь власти США изменили тональность и, напротив, призывают компании поучаствовать в ПМЭФ, отметил в беседе с Bloomberg Родзянко: «Они говорят, чем более высокопоставленных лиц вы отправите, тем лучше».

Предшественник Хантсмана Джон Теффт присутствовал на ПМЭФ-2017, однако не выступал. Последний раз американский чиновник выступал на Петербургском форуме в 2013 г., это был замминистра торговли США Франсиско Санчес.

Петербургский международный экономический форум за высокий уровень участников сравнивают с Давосским форумом. В этом году ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая. На форуме выступит президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и премьер Японии Синдзо Абэ.