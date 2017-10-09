Елисейский дворец подтвердил планы Макрона приехать в Россию в 2018 году

Президент Франции Эммануэль Макрон действительно собирается посетить Россию в первой половине 2018 г. Это «Интерфаксу» сообщили в Елисейском дворце. Представитель пресс-службы президента не смог более точно указать сроки этого визита и какой город посетит Макрон.

О том, что Макрон может стать главным иностранным гостем Петербургского международного экономического форума в мае 2018 г., ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на французские дипломатические источники. Позднее это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что не исключен и отдельный визит французского президента в Россию еще до форума. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер передал Макрону приглашение посетить Россию 29 мая в Версале, на их первой встрече. Он подтвердил, что возможность участия президента Франции в ПМЭФ-2018 обсуждается, но посоветовал пока «не забегать вперед».