Макрон рад достигнутому прогрессу в отношениях Парижа и Москвы

Французский президент Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил прогресс в отношениях России и Франции, а также вновь выразил готовность к прямому диалогу с Москвой по всем вопросам, представляющим общий интерес, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.

Отмечается, что французский лидер также «напомнил о своей приверженности к прямому, регулярному и открытому диалогу между Францией и Россией по всем вопросам, представляющим общий интерес».

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. В Елисейском дворце подчеркнули, что работа, нацеленная на урегулирование кризиса на востоке Украины, будет продолжаться в «нормандском формате».

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Франции приняли решение о начале работы форума гражданских обществ «Трианонский диалог».