Песков: Москва ценит готовность Макрона вести диалог с Россией

В Москве разделяют готовность президента Франции Эммануэля Макрона к конструктивному диалогу, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Мы высоко ценим готовность президента Франции вести диалог с нашей страной, и это абсолютно взаимное намерение», — сказал Песков, отметив, что «президент России Владимир Путин его разделяет, не обходя тех вопросов, по которым имеются достаточно серьезные разногласия».

По словам пресс-секретаря, в Москве согласны, что «расхождения по тем или иным мировым проблемам не должны быть препятствием для продолжения и расширения диалога». «В этом плане взгляды в Москве абсолютно корреспондируются со взглядами главы французского государства», — подчеркнул Песков.

Ранее Макрон рассказал о наличии «серьезных разногласий» с российским коллегой Владимиром Путиным. В основном речь идет о разных подходах к разрешению кризиса на Украине, отметил Макрон. В то же время французский лидер заявил, что сторонам удалось достичь серьезного прогресса при обсуждении ситуации в Сирии.