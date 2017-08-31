Макрон заявил о «серьезных разногласиях» с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о наличии «серьезных разногласий» с российским коллегой Владимиром Путиным. В основном речь идет о разных подходах к разрешению кризиса на Украине, отметил Макрон. «По Украине мы придерживаемся абсолютно разных подходов. Но мы договорились о диалоге между гражданскими обществами. Проект "Трианонского диалога" мы реализуем», – сказал Макрон в интервью изданию Le Point.

В то же время французский лидер отметил, что сторонам удалось достичь серьезного прогресса при обсуждении ситуации в Сирии. «Мы с Владимиром Путиным продвигаемся в обсуждении по химическому оружию, и я чувствую, что позиция России изменилась после нашего разговора в Версале», – сказал Макрон.

«Я говорю со всеми очень прямо и откровенно, стараюсь обозначить разногласия, точки совпадения и пути, по которым можно продвигаться вместе», – добавил Макрон. Он выразил уверенность в том, что у России и Франции есть такие точки соприкосновения, в которых российская сторона «готова поддержать» позицию Парижа.

Встреча Макрона и Путина состоялась в Версале 29 мая. Это была первая за несколько лет двусторонняя встреча руководителей Франции и России. Поводом для визита стало открытие там выставки, посвященной Петру I и 300-летию установления дипломатических отношений между странами.