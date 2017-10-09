«Коммерсантъ» узнал о готовности Макрона стать главным иностранным гостем ПМЭФ-2018

Президент Франции Эмманюэль Макрон может стать главным иностранным гостем Петербургского экономического форума в Санкт-Петербурге, который пройдет 24-26 мая следующего года. Как пишет «Коммерсантъ», Париж фактически готов принять предложение Кремля посетить Россию с визитом именно в это период. «Приезд президента Франции именно в этом качестве именно в это время был бы хорошей идеей»,— приводит издание слова информированного собеседника в российской столице, в сферу компетенции которого входят связи с Францией.

Приглашение посетить Россию президент Владимир Путин передал своему французскому коллеге 29 мая, во время их переговоров в Версале. С официальным объявлением о согласии и сроках визита придется подождать. «Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина», - заявил один из дипломатических источников издания в Париже.

Ранее по дипломатическим каналам обсуждались и другие сроки визита Макрона в Россию. Так, рассматривался декабрь 2017 г. или самое начало января 2018 г., но поскольку и то, и другое приходилось бы на новогодние каникулы, от этого сценария решили отказаться.

Для Москвы традиционно важно, какие именно зарубежные гости приезжают на ПМЭФ. В 2016 г. это был итальянский премьер Маттео Ренци, в 2017 г – премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Возможный визит Макрона на форум будет важен для Москвы еще и потому, что к маю-2018 в отношениях двух стран «возникнет благоприятная ситуация для того, чтобы растопить лед», считает собеседник издания с российской стороны. Он отметил, что к этому времени станет понятно, удастся ли продвинуть идею Путина с миротворцами на Донбассе, или инициатива заматывается по вине Киева. Это может стать для Брюсселя аргументом для снижения санкционного давления на Россию. Вопрос о продлении санкций ЕС рассматривает каждые полгода. Очередной срок подойдет как раз в конце первого полугодия 2018 г. На этом фоне визит Макрона в Россию может рассматриваться как голос в поддержку нормализации отношений с Москвой. «Для остальных членов ЕС, в первую очередь для Германии, это может стать важным сигналом»,— считает собеседник издания.