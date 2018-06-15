Экспорт российской нефти в Европу упал на 16%

Зато растут поставки в Китай и на российские нефтеперерабатывающие заводы

Статья опубликована в № 4588 от 15.06.2018 под заголовком: Нефть свернула в Китай

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Перенаправление нефти с европейского рынка на восточный связано с контрактами «Роснефти» на поставку нефти в Китай Максим Стулов / Ведомости

С января по май 2018 г. экспорт российской нефти в Европу сократился на 16% до 51,1 млн т к аналогичному периоду 2017 г., рассказал «Ведомостям» вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Поставки по нефтепроводу «Дружба» уменьшились на 1% до 19,8 млн т.

Экспорт через порты также упал: через Приморск – на 24% до 16,1 млн т, Новороссийск – на 17% до 7,7 млн т, Усть-Лугу – на 26% до 7,5 млн т.