Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4608 от 13.07.2018 под заголовком: «Еврохим» удобрит Китай

«Еврохим» нашел первого покупателя на калий в Китае

Эксперты разошлись во мнениях, может ли это привести к снижению цен на калийные удобрения
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«Еврохим» сообщил вчера, что подписал в среду первое соглашение на поставку калийных и NPK-удобрений с китайским производителем сельхозпродукции – Heilongjiang Beidahuang Farms. Пока это рамочный меморандум, конкретные объемы поставок и цены в нем не определены, говорит представитель «Еврохима», если контракт и будет заключен, то не в этом году.

В этом году российская компания планирует начать промышленное производство калийных удобрений на Усольском ГОКе и на комбинате «Волгакалий» и всего за год произвести 400 000–600 000 т. На строительство двух комбинатов «Еврохим» потратил $7 млрд и к 2025 г. планирует увеличить производство на 8,3 млн т. Будет ли «Еврохим» продавать весь калий на экспорт или бороться и за внутренний рынок, представитель компании не говорит.

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