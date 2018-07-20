Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4613 от 20.07.2018 под заголовком: «Перекресток» под заказ

«Перекресток» запускает «маркетплейс» для онлайн-магазина

Так сеть хочет выстроить «бесконечную» витрину для покупателя
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group решил начать работать с поставщиками по новой схеме для онлайн-магазина «Перекрестка», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Ритейлер называет такую модель «маркетплейсом»: по ней будет поставляться продукция от поставщиков скоропортящихся товаров – из-за небольших объемов производства они не могут попасть в основной ассортимент.

После заказа покупателем такого товара на сайте «Перекрестка» партнер должен за 5–10 часов привезти его в традиционный «Перекресток», обслуживающий и онлайн-заказы, или на специальный магазин-склад. Сотрудничать стороны будут по договору поставки, уточняет представитель X5. В Москве, по его словам, проект начнет работу ориентировочно в сентябре; в Петербурге – одновременно с запуском здесь интернет-продаж, примерно в октябре.

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