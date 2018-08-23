Бизнес / Спортивный бизнес

Алишер Усманов выделил $100 млн узбекскому футбольному клубу «Пахтакор»

Миллиардер не получит доли в команде, это просто финансовая помощь
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Бизнесмен Алишер Усманов вложился в ташкентский футбольный клуб «Пахтакор», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документальный фильм телеканала «Узбекистан 24». «Пахтакор» – один из известнейших и старейших футбольных клубов Узбекистана, основан в 1956 г. Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию.

«Усманов не покупает клуб «Пахтакор», он оказывает финансовую помощь компании, которая владеет клубом, в размере $100 млн», – объяснил он, но не назвал компанию, которая получит деньги, а от остальных комментариев отказался.

По данным телеканала «Узбекистан 24», бизнесмен инвестировал всего $20 млн. «Я горжусь тем, что я узбек, горжусь тем, что это моя родная земля. И все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда, в любую минуту», – приводит «Интерфакс» слова Усманова в этом фильме.

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