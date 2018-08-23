IBM почувствует, когда вам нужно выпить кофе
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IBM, один из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения, хочет запатентовать умные дроны для доставки кофе. Это позволяет предположить, что 107-летняя компания планирует диверсифицировать бизнес неожиданным образом.
Согласно заявлению, поданному компанией 7 августа в ведомство по патентам и товарным знакам США (PTO), беспилотники будут оснащены камерами и биометрическими сенсорами, которые смогут определять нуждающихся в кофеине людей. Это позволит доставлять кофе нуждающимся офисным сотрудникам и посетителям кафе еще до того, как они попросят об этом. Также предполагается, что люди смогут заказывать кофе взмахом руки или через приложение. Как утверждает IBM, технологию можно будет применять в офисах, чтобы поддерживать сотрудников в тонусе, или в кафе для повышения продаж.
Потребление кофе может считаться «полуритуальной дейтельностью», отмечается в заявке.
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