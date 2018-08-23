Бизнес / Торговля и услуги

IBM почувствует, когда вам нужно выпить кофе

И доставит беспилотником прямо в руки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

IBM, один из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения, хочет запатентовать умные дроны для доставки кофе. Это позволяет предположить, что 107-летняя компания планирует диверсифицировать бизнес неожиданным образом.

Согласно заявлению, поданному компанией 7 августа в ведомство по патентам и товарным знакам США (PTO), беспилотники будут оснащены камерами и биометрическими сенсорами, которые смогут определять нуждающихся в кофеине людей. Это позволит доставлять кофе нуждающимся офисным сотрудникам и посетителям кафе еще до того, как они попросят об этом. Также предполагается, что люди смогут заказывать кофе взмахом руки или через приложение. Как утверждает IBM, технологию можно будет применять в офисах, чтобы поддерживать сотрудников в тонусе, или в кафе для повышения продаж.

Потребление кофе может считаться «полуритуальной дейтельностью», отмечается в заявке.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике