IBM почувствует, когда вам нужно выпить кофе

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IBM намерена использовать высокие технологии для удовлетворения простых желаний Tobias Schwarz / REUTERS

IBM, один из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения, хочет запатентовать умные дроны для доставки кофе. Это позволяет предположить, что 107-летняя компания планирует диверсифицировать бизнес неожиданным образом.

Согласно заявлению, поданному компанией 7 августа в ведомство по патентам и товарным знакам США (PTO), беспилотники будут оснащены камерами и биометрическими сенсорами, которые смогут определять нуждающихся в кофеине людей. Это позволит доставлять кофе нуждающимся офисным сотрудникам и посетителям кафе еще до того, как они попросят об этом. Также предполагается, что люди смогут заказывать кофе взмахом руки или через приложение. Как утверждает IBM, технологию можно будет применять в офисах, чтобы поддерживать сотрудников в тонусе, или в кафе для повышения продаж.

Потребление кофе может считаться «полуритуальной дейтельностью», отмечается в заявке.

На рисунке изображены дроны (200), доставляющие кофе (240) людям (400), находящимся в обществе других людей. Их желание выпить стимулирующий напиток видно по их жестам или когнитивному состоянию