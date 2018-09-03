Ростуризм пока не станет прекращать деятельность «Натали турс»
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С 3 сентября вступили в силу поправки в закон об основах туристской деятельности: теперь Ростуризм может исключать из реестра туроператоров компании, которые не исполняют обязательств. Туроператор «Натали турс» пока останется действующей компанией, рассказал «Ведомостям» человек, знающий об этом от руководства Федерального агентства по туризму (Ростуризм). «Ведомости» ожидают ответа от президента «Натали турс» Владимира Воробьева. Руководитель агентства Олег Сафонов не ответил на звонки. Представитель Ростуризма отметил, что комментировать эту тему агентство будет лишь завтра.
В законе довольно сложная формулировка: прекратить деятельность туроператора можно только в связи с «невозможностью исполнения всех обязательств перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта», напоминает учредитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. Ключевое здесь - «всех», объясняет он: сложно доказать, что компания не может выполнить вообще все свои обязательства. К тому же, если Ростуризм отзовет лицензию у «Натали турс», то туроператор может оспорить это решение в суде, уверен Мохов.
Есть еще одна причина, продолжает человек, близкий к руководству Ростуризма: «Натали турс» собирала заявки на выплаты туристов с 30 июня по 4 июля. С тех пор у компании есть 90 дней на выполнение обязательств, а это срок истечет лишь через месяц, отмечает он.
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