Вексельберг спасает от санкций еще одну компанию
«Ренова» снизила долю в Уральском турбинном заводе с 80 до 49%
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Виктор Вексельберг попал под американские санкции 6 апреля. Американским гражданам и их партнерам нельзя вступать в экономические отношения с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями
Евгений Разумный / Ведомости
Компания «Ренова» попавшего под санкции Виктора Вексельберга снизила долю в Уральском турбинном заводе с 80 до 49%, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». В марте этого года 90% компании контролировала «Ренова» (из них 10% через ООО «Ренова-холдинг рус»), оставшееся принадлежало физическим лицам.
Из доли Вексельберга 10% приобрел председатель совета директоров «Ротек» Михаил Лифшиц, его пакет вырос до 20%. Еще 15% купило ООО «Легаси медиа», а оставшиеся 16% – предприниматель Евгений Белов.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}