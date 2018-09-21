Вексельберг спасает от санкций еще одну компанию

«Ренова» снизила долю в Уральском турбинном заводе с 80 до 49%

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Виктор Вексельберг попал под американские санкции 6 апреля. Американским гражданам и их партнерам нельзя вступать в экономические отношения с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Ренова» попавшего под санкции Виктора Вексельберга снизила долю в Уральском турбинном заводе с 80 до 49%, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». В марте этого года 90% компании контролировала «Ренова» (из них 10% через ООО «Ренова-холдинг рус»), оставшееся принадлежало физическим лицам.

Из доли Вексельберга 10% приобрел председатель совета директоров «Ротек» Михаил Лифшиц, его пакет вырос до 20%. Еще 15% купило ООО «Легаси медиа», а оставшиеся 16% – предприниматель Евгений Белов.