Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar стал платным для российских пользователей

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Теперь при поездке на расстояния более 120 км пассажирам для бронирования придется купить доступ к сервису Jacques Brinon / AP

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar стал платным для пассажиров с 10 октября, сообщила компания.

Французский сервис BlaBlaCar появился в России в 2014 г. В 2006 г. сервис основали три партнера — Фредерик Маззелла, Франсис Наппез и Николя Брюссон, позднее в компанию инвестировали фонды Index Ventures, Vostok New Ventures, Baring Vostok и др.

На сайте водители публикуют объявления о предстоящих поездках, а попутчики могут к ним присоединиться, компенсировав часть затрат на бензин. Ранее в России сервис был бесплатным. С помощью сервиса, по его утверждению, водители могут компенсировать до 100% расходов на топливо, а пассажиры экономят до 30% в сравнении с ценами на билеты традиционных транспортных операторов.

Теперь при поездке на расстояния более 120 км пассажирам для бронирования придется купить доступ к сервису. Он стоит 149 руб. на день или 199 руб. на месяц, говорится в сообщении BlaBlaCar. Сервис останется бесплатным для водителей, поскольку их автомобили — это «главный вклад в развитие поездок с попутчиками». Платить не придется и попутчикам, путешествующим на расстояния меньше 120 км. Какая доля всех пользователей в России путешествует на короткие расстояния, представитель компании не уточнил.