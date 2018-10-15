Минэнерго хочет усложнить получение обратного акциза для девяти НПЗ

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Суммарный объем переработки этих заводов в 2017 г. – 27,4 млн т (всего в России – 279,9 млн т) ООО «Афипский НПЗ»

Чтобы получить обратный акциз на нефть, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) должны обязаться к 2026 г. довести долю выработки бензинов класса «Евро-5» до 10% от общего объема перерабатываемой ими нефти. Это зафиксировано в проекте соглашения о модернизации (опубликован Минэнерго в пятницу на сайте regulation.gov.ru).

Второе условие – направить на модернизацию не менее 60 млрд руб. каждый. Изначально в законе о завершении налогового маневра была возможность выполнить лишь одно из перечисленных условий для получения налоговых льгот. В опубликованном документе наличие такого выбора неочевидно. «Доведение выпуска бензинов «Евро-5» до 10% от общей переработки мы рассматриваем как обязательное условие для заключения соглашения, – объясняет собеседник «Ведомостей» в Минэнерго. – Инвестиции 60 млрд руб. – дополнительный критерий. Он может подлежать дискуссии». Официально в Минэнерго не прокомментировали проект. Срок публичного обсуждения – до 9 ноября, с начала 2019 г. соглашения с компаниями должны вступить в силу.