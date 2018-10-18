Новый российский авиадвигатель получил сертификат типа Росавиации

Один из самых больших проектов в российском машиностроении стоит уже более 60 млрд рублей

Разработка двигателя ведется с 2008 г. пермским «Авиадвигателем» Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Новый российский авиадвигатель ПД-14 получил сертификат типа. Документ подписан руководителем Росавиации Александром Нерадько, сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Фактически получение сертификата типа подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации. Можно констатировать: успешно создан первый в современной России турбореактивный двигатель для гражданской авиации», – заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров (его слова приводит пресс-служба). Следующим этапом станет валидация сертификата типа двигателя ПД-14 в европейском агентстве EASA, продолжал Мантуров, она намечена на 2019 г. Одновременно начнутся испытания пассажирского самолета МС-21 с двигателем ПД-14, сообщил министр.

Сроки создания двигателя изначально были синхронизированы со сроками создания самолета в корпорации «Иркут». Но летные испытания МС-21 проходит с американскими двигателями PW1400G, которые уже имеет международный сертификат.

Разработку с 2008 г. ведет пермский «Авиадвигатель», производство планируется на Пермском моторном заводе, оба входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК, подконтрольна «Ростеху»). По состоянию на 2016 г., расходы на разработку двигателя составили около 60 млрд руб. Этот проект – один из самых важных и капиталоемких во всем российском машиностроении, это первый полностью отечественный двигатель такого класса, разработанный за последние 30 лет. На базе ПД-14 планируется создать семейство двигателей различного назначения, в том числе ПД-7 для ближнемагистрального «Сухого суперджета» и ПД-10В для замены украинского Д-136 на вертолете Ми-26. На базе газогенератора ПД-14 могут быть созданы газоперекачивающие установки или даже газотурбинные электростанции мощностью от 8 до 16 МВт. Оду из модификаций ПД-14 планируется установить на разрабатываемом военно-транспортном самолете Ил-276.

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