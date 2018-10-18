Бизнес / Торговля и услуги

«Инвитро» больше не берет кровь на Украине

Международная компании Medicover купила ее украинский бизнес за 6 млн евро
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Сеть лабораторий «Инвитро» и международная сеть клиник Medicover подписали соглашение о продаже бизнеса «Инвитро» на Украине. Об этом сообщила российская компания, на сайте Medicover есть информация о покупке.

Medicover – одна из крупнейших в Европе диагностических компаний. У нее есть свои клиники, госпитали, лаборатории и пункты сдачи анализов. Компания – крупнейший игрок медицинского рынка Польши и Германии. Ее выручка в 2017 г. – 580 млн евро.

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