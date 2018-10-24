Бизнес / Промышленность

«Ростех» и Pirelli вложат 100 млн евро в расширение Воронежского шинного завода

Расширение завода вдвое увеличит мощности СП «Пирелли тайр Руссия» на четверть
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Проектная мощность Воронежского шинного завода (принадлежит СП «Пирелли тайр Руссия», в котором 75% - у Pirelli, 25% - у «Ростеха») увеличится вдвое до 4 млн покрышек в год, сообщила 24 октября российская госкорпорация. Проект обойдется совместному предприятию примерно в 100 млн евро. Это предусмотрено меморандумом, подписанным между «Ростехом» и «Пирелли тайр Руссия».

Мощность второго шинного завода совместного предприятия, «Киров тайр», — 6 млн покрышек в год. Таким образом, после реализации проекта в Воронеже совокупные мощности СП вырастут на 25% до 10 млн покрышек в год. Оба предприятия специализируются на выпуске легковых шин.

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