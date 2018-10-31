Ради рейсов в Тбилиси «Победа» отказалась от 200 млн рублей выручки

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Руслан Шамуков / ТАСС

«Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота», лоукостер) выполнит все рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, запланированные со 2 ноября 2018 г., рассказала представительница авиакомпании Елена Селиванова: авиационные власти Грузии выдали необходимые разрешения.

В пятницу, 26 октября, «Победа» начала оповещать пассажиров, что Грузия не выдала разрешения на полеты в Тбилиси из этих четырех городов и что авиакомпания вернет им деньги за билеты. На тот момент было продано 17 000 билетов. Начало полетов планировалось на 28 октября. В субботу Агентство гражданской авиации Грузии объяснило причину отказа: соглашение о воздушном сообщении между двумя странами от 2016 г. разрешает полеты по схеме «треугольник», если в ней не фигурирует Тбилиси (цитата по ТАСС). «Треугольник» предполагает, что самолет прилетает из одного российского города, а улетает в другой российский город. Использование такой схемы позволяет составить более удобное для пассажиров расписание, говорит сотрудник российской авиакомпании. Поэтому разрешение на полеты по маршруту Ростов – Тбилиси – Ростов «Победа» получила, указывало грузинское Агентство гражданской авиации.

В соглашении говорится, что авиакомпаниям двух стран разрешается выполнять полеты по схеме «W» и «треугольник» при условии исключения из этих схем пунктов Москва и Тбилиси. «Мы не знаем, что такое «треугольник». Мы всегда ориентируемся на эффективность использования воздушного судна и строим расписание исключительно с точки зрения привлекательности для клиентов. И всегда достаточно получить назначение на маршрут и согласовать необходимые слоты», – негодует Селиванова. Авиавласти Грузии выдвигают требование, что не должно быть в расписании и Москвы, и Тбилиси, продолжает она, а не Москвы или Тбилиси, как можно трактовать соглашение. Исходя из такой трактовки «Победа» изначально не запрашивала разрешение на полеты из Москвы и решила развивать прямые рейсы в Тбилиси из регионов России.