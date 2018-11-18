Оборот суррогатного дизтоплива на АЗС сократился

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Новые акцизы позволили сократить оборот суррогатного дизтоплива Евгений Разумный / Ведомости

Государству удалось добиться своей давней цели – сократить количество суррогатного дизельного топлива на АЗС. В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что его оборот, по разным оценкам, составляет 6–10 млн т. Чтобы избавить рынок от него, в январе 2018 г. был существенно расширен перечень подакцизных средних дистиллятов (печное и судовое топливо), которые продаются на АЗС под видом дизтоплива и не соответствуют техническому регламенту.

Суррогатное топливо должно быть замещено качественным топливом за счет экспортных поставок, говорил начальник управления ФАС Дмитрий Махонин в январе «Интерфаксу»: «Это вполне реально сделать без проблем для экспортных контрактов, потому что все-таки не такие уж великие объемы».