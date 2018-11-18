Оборот суррогатного дизтоплива на АЗС сократился
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Государству удалось добиться своей давней цели – сократить количество суррогатного дизельного топлива на АЗС. В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что его оборот, по разным оценкам, составляет 6–10 млн т. Чтобы избавить рынок от него, в январе 2018 г. был существенно расширен перечень подакцизных средних дистиллятов (печное и судовое топливо), которые продаются на АЗС под видом дизтоплива и не соответствуют техническому регламенту.
Суррогатное топливо должно быть замещено качественным топливом за счет экспортных поставок, говорил начальник управления ФАС Дмитрий Махонин в январе «Интерфаксу»: «Это вполне реально сделать без проблем для экспортных контрактов, потому что все-таки не такие уж великие объемы».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}