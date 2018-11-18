Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4698 от 19.11.2018 под заголовком: Акцизы потеснили суррогат

Оборот суррогатного дизтоплива на АЗС сократился

Нефтяники смогли увеличить продажу качественного топлива, но независимым АЗС его не хватает
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Государству удалось добиться своей давней цели – сократить количество суррогатного дизельного топлива на АЗС. В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что его оборот, по разным оценкам, составляет 6–10 млн т. Чтобы избавить рынок от него, в январе 2018 г. был существенно расширен перечень подакцизных средних дистиллятов (печное и судовое топливо), которые продаются на АЗС под видом дизтоплива и не соответствуют техническому регламенту.

Суррогатное топливо должно быть замещено качественным топливом за счет экспортных поставок, говорил начальник управления ФАС Дмитрий Махонин в январе «Интерфаксу»: «Это вполне реально сделать без проблем для экспортных контрактов, потому что все-таки не такие уж великие объемы».

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