Бизнес / Торговля и услуги

Часовщикам приходится конкурировать с Apple

Популярность Apple Watch заставляет их делать свои наручные часы умнее
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Успех Apple Watch застал врасплох производителей наручных часов. Теперь они пытаются приспособиться к меняющимся предпочтениям потребителей, добавляя в свои часы оповещения о сообщениях и другие высокотехнологичные функции, но сохраняя при этом традиционный дизайн. Для этого такие бренды, как TAG Heuer, Swatch и Fossil, сотрудничают с Google и Intel, которые тоже конкурируют с Apple.

Глобальные поставки швейцарских часов стабильно снижаются с тех пор, как Apple представила первое поколение своих часов в 2015 г. Усугубляет ситуацию падение спроса в Китае. Во время прошлогоднего праздничного сезона продажи Apple Watch впервые оказались выше продаж швейцарских часов. По оценкам Франсиско Джеронимо из International Data Corporation (IDC), в IV квартале этого года технологический гигант продаст 8,8 млн часов. По прогнозам UBS, в следующем году спрос на Apple Watch вырастет на 40% до 33 млн единиц.

«Мировой рынок часов пережил шок», – утверждает руководитель Korea Watch & Clock Industry Cooperative Дэпун Ким. Samsung Electronics сотрудничает с этим кооперативом, помогая ему разрабатывать умные функции для часов.

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