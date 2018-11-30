Вопрос о переезде En+ в Россию решится в Париже

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Бизнесмен Олег Дерипаска Sergei Karpukhin / Reuters

En+, объединяющая активы попавшего под санкции США бизнесмена Олега Дерипаски в электроэнергетике и металлургии, объявила, что 20 декабря в Париже состоится внеочередное общее собрание акционеров. На нем будет обсуждаться смена юрисдикции компании с Кипра на остров Октябрьский в Калининградской области.

О намерении сменить регистрацию компания, пострадавшая вместе с другими активами Дерипаски от апрельских санкций США, заявила в июне. Тогда собеседники «Ведомостей», близкие к компании и к одному из ее акционеров, объясняли такое намерение тем, что в России появились все необходимые условия для комфортного ведения бизнеса и логичнее компании зарегистрироваться в России, где находятся все основные активы.