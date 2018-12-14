Сбербанк подсчитал доходы регионов от внутреннего туризма

Лидером по доходам от внутреннего туризма по методологии Сбербанка стал Сочи. На фото – «Роза Хутор», один из районов сочинской Красной Поляны Артем Коротаев / ТАСС

Россияне в январе - октябре 2018 г. потратили на туристические и деловые поездки по стране 756,4 млрд руб., говорится в отчете Сбербанка о внутреннем туризме. Это в полтора раза выше стандартных отраслевых оценок рынка. Сбербанк объясняет это тем, что учитывает все сопутствующие расходы туристов, а также затраты на деловые поездки. Согласно прогнозу банка, размер рынка внутреннего туризма по итогам года составит 900 млрд руб. (+10,3% год к году).

Только 30 регионов получают чистый доход от внутреннего туризма, утверждает Сбербанк. Для определения чистого дохода или убытка банк сопоставил в каждом регионе расходы приезжих с расходами местных жителей в туристических и деловых поездках по стране (подробнее о методологии см. справку). Поэтому Москва оказалась лишь на девятом месте в рейтинге Сбербанка: приезжие оставили в столице рекордные 141,7 млрд руб., но сами москвичи потратили в других российских городах 138,3 млрд. В результате чистый экспорт туристических услуг Москвы составил всего 3,4 млрд руб.

Лидером по доходам от внутреннего туризма по методологии Сбербанка стал Краснодарский край, где находится курортный Сочи. При «заработке» всего региона с начала года в 60,51 млрд руб. (приезжие оставили в нем 91,99 млрд, а местные потратили в поездках 31,48 млрд) на Сочи приходится 60,5 млрд, то есть более 99,9% от всех доходов края от внутреннего туризма.

На втором месте в рейтинге – Санкт-Петербург, который «получил» 23,86 млрд. На третьем – Новосибирская область с 5,4 млрд. В десятке лидеров помимо них и Москвы и ее области есть Владимирская и Тверская области, а также Татарстан.

Как считал Сбербанк Для определения туристов среди своих клиентов Сбербанк брал тех, чьи траты более чем на 50% совершаются в регионе выдачи карты, так банк выявлял домашний регион. Сначала банк оценил расходы таких клиентов вне домашнего региона, потом скорректировал этот показатель на долю безналичных платежей, рыночную долю Сбербанка и ту часть выборки, которая выпала из анализа, не удовлетворив входному условию. При этом в исследовании не учтены финансовые операции в Крыму.

Краснодарский край – лидер и по доле туристических доходов в ВРП региона – 2,55%, указывают аналитики Сбербанка. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области этот показатель равен 0,44%, а для Москвы и Московской области и вовсе близок к статистической погрешности – 0,02%.

Межрегиональный туризм зависит от географической близости. Например, жители Ростовской области часто посещают Краснодарский край и в этом году уже потратили 10,69 млрд руб. На северо-западе страны наиболее активным является направление из Мурманской области в Петербург и Ленинградскую область (4,59 млрд руб.), на Урале — из Челябинской области в Свердловскую (3,69 млрд руб.), на Дальнем Востоке — из Хабаровского края в Приморский (2,83 млрд руб.).

Рост рынка внутреннего туризма в 2018 г. Сбербанк объясняет проведением чемпионата мира по футболу. По оценкам банка, российские болельщики, поехавшие в другие регионы во время турнира, потратили около 40 млрд руб. В Сочи, например, играли сборные Португалии и Испании, а также России и Хорватии. По расчетам банка, по итогам года жители России совершат 99,3 млн поездок по стране (+30% год к году).

Методология не вполне понятна, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, следовало бы подробнее прописать, какие именно виды туризма учитывались: пляжный, экскурсионный, деловой и др., а также какие именно расходы включены. Например, учитывал ли Сбербанк расходы на покупку тура или бронирование отдельных видов услуг, если они совершались в домашнем регионе, по категории покупок у международных платежных систем есть определенный код, который присваивается операции, объясняет Ломидзе.

В 2018 г. внутренний организованный туризм останется на уровне прошлого года, рассказывала ранее «Ведомостям» Ломидзе. По ее данным, еще в 2015 и 2016 гг. продажи российских курортов росли на 30–35%. Это было связано с девальвацией рубля и закрытием ключевых туристических направлений – Египта и Турции, объяснял гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.