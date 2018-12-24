Trafigura стала претендентом на долю в крупном газовом месторождении «Роснефти»

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Сделку «Роснефть» и Trafigura начали готовить летом этого года, однако к ноябрю работа над ней приостановилась Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» продолжает попытки реализовать максимальную стоимость своих активов, перейти на холдинговую структуру, а также снизить чистый долг ($68,6 млрд на конец сентября с учетом предоплат по китайским контрактам). Этой весной госкомпания не смогла в полной мере реализовать сотрудничество с китайской частной компанией CEFC – она должна была купить 14,16% «Роснефти» у Glencore и Катарского инвестфонда, а заодно и долю в газовом проекте «Роспан», но CEFC обанкротилась.

Теперь «Роснефть» нашла нового претендента – трейдера Trafigura на долю в компании «Роспан», доставшейся ей от ТНК-ВР в 2013 г. Российская госкомпания предложила 49% в «Роспане» за $4 млрд. Об этом рассказали «Ведомостям» три человека – знакомый топ-менеджмента «Роснефти» и два человека, близких к участникам переговоров. Два из них отмечают, что Trafigura для сделки с «Роснефтью» должна взять кредит в одном из российских банков под залог акций «Роспана».

Зарубежные трейдеры и прежде участвовали в сделках, касающихся «Роснефти». К примеру, в 2017 г. Glencore с Катарским инвестиционным фондом получили 19,5% «Роснефти» за 10,2 млрд евро, напоминает аналитик АКРА Василий Танурков. Ту сделку нужно было провести срочно, чтобы направить 710,8 млрд руб. в бюджет России в 2016 г., и швейцарский трейдер вошел в актив под гарантии российских банков.